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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /699399/غدا-الحكم-على-محمد-الأمين-فى-قضية-الاتجار-بالبشر

تصدر محكمة الجنايات غدًا الإثنين، الحكم النهائي على رجل الأعمال محمد الأمين، في القضية التي شغلت الرأي العام في الأونة الأخيرة لينتهي الجدل حول القضية، وأول حكم ضده في القضية المتعلقة بالاتجار في البشر وهتك عرض فتيات بالدار التي يمتلكها في محافظة بني سويف.

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وكان المستشار حماده الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالإتجار فى البشر، وهتك عرض سبع فتيات أطفال، بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعى، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.

غداً.. الحكم على محمد الأمين فى قضية «الاتجار بالبشر»

وانتهت التحقيقات إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، بمحافظة بني سويف واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطأة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، قد حجزت محاكمة رجل الأعمال محمد الأمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "الإتجار بالبشر"، للحكم بجلسة 23 مايو المقبل. وكان تقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي من إخصائي وزارة التضامن، أثبت معاناة المجني عليهنَّ من اضطرابات نفسية نتيجة الاعتداءات التي لحقت بهنَّ من المتهم.