انت الان تتابع تفاصيل خبر بفستان الأميرات.. اللقطات الأولى لـ بوسي من حفل زفافها وحكيم أول الحضور حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /699392/بفستان-الأميرات-اللقطات-الأولى-لـ-بوسي-من-حفل-زفافها-وحكيم-أول-الحضور

دوت الخليج ينشر الصور الأولى من حفل زفاف بوسي

حفل زفاف بوسي

ظهرت الفنانة بوسي في مجموعة صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الصور الأولى من زفافها اليوم الأحد على رجل الأعمال هشام ربيع تألقت الفنانة بوسي مرتدي فستان زفاف كالأميرات من تصميم مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري ومن المقرر أن ينضم لها العريس بعد قليل لبدء مراسم الزفاف بعد انتهاء جلسة تصوير خاصة بها.

وحرص على حضور حفل زفاف بوسي ورجب الاعمال هشام ربيع عدد كبير من نجوم الفن والإعلام في حفل زفاف العروسين خلال الدقائق القليلة المقبلة وأولهم كان المطرب الشعبي حكيم.

وتحتفل بوسي بزفافها باحدي الفنادق الكبري بالقاهرة ولكن في حفل ضيق يضم المقربين وكانت تتكتم على الاعلان عن زواجها للمرة الثانية ويأتي الحفل في أجواء عائلية.

المطربة بوسي انستجرام

ومؤخرًا شاركت المطربة بوسي متابعيها وجمهورها بنشرها صورًا جديدة ومثيرة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت بوسي مرتدية بليزر باللون البيج مع تيشيرت باللون الاسود، وبنطلون جلد اسود، واضعة مكياج لافت، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها ونالت إعجاب الكثيرين من جمهورها ومتابعيها وتفاعلوا معها من خلال التعليقات.

يذكر أن آخر أعملل المطربة الشعبية بوسي، كانت أغنية "أبيع الدنيا"، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ومن ناحية التمثيل شاركت المطربة بوسي في بطولة عدد من المسلسلات منها مسلسل " الخانكة”.

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يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، برفقة كوكبة من النجوم وهم الفنانة سيرين عبدالنور والفنان السعودي يعقوب الفرحان، وتدور أحداث المسلسل في 8 حلقات، وكل حلقة مدتها 10 دقائق.

وتدور أحداث مسلسل الديفا حول كواليس برامج المواهب، وتروي في كل منها قصصًا تحدث بشكل واقعي، ما وراء الكواليس بالبرامج الكبيرة، وتعكس وتظهر حياة الفنانين والنجوم فيهذه اللحظات التي يعيشونها.