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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /699395/أستاذة-بجامعة-بنها-تفوز-بجائزة-إينسو-أوردز--للأبحاث-المبتكرة-فى-الهندسة-والعلوم

هنأ الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ، الدكتورة سارة عبدربه الأستاذ المساعد بقسم النحت والتشكيل المعماري بكلية الفنون التطبيقية لحصولها على جائزة "إينسو أوردز " الهندية للأبحاث المبتكرة في مجالات الهندسة والعلوم والطب لهذا العام .

دوت الخليج

فازت الدكتورة سارة عبدربه بالجائزة لابتكارها مشروع بحثي تم عرضه في إيطاليا عن الفنون والتكنولوجيا أفناء حصولها على منحة تدربية في إيطاليا ، لتصبح المؤرخة المصرية والفنانة التشكلية الوحيدة التي تنال هذه الجائزة الدولية التي تمنحها الدولة للعلماء على مستوى العالم .

وأعرب "سوسة " عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى رصيد إنجازات جامعة بنها ، مشيرا أن الجامعة تزخر بالعديد من شباب العلماء المتميزين في مختلف المجالات العلمية والبحثية.

كما قدم الدكتور عبدالمؤمن شمس الدين القرنفيلي عميد الكلية التهنئة للدكتورة سارة عبدربه الأستاذ المساعد بقسم النحت والتشكيل المعماري لفوزها بتلك الجائزة ،وباعتبارها نموذجا مشرفا يحتذى به.

رؤية مصر2030

وأضاف الدكتور جمال سوسه أن جامعة بنها حريصة على خلق بيئة أكاديمية فريدة قادرة على التأثير الإيجابي في طبيعة العملية التعليمية وربط المناهج التعليمية بمتطلبات سوق العمل بحيث تكون قادرة علي حل مشاكل المجتمع وذلك في ضوء رؤية مصر2030 .

ومن المفترض أن تتسلم الدكتورة سارة عبد ربه جائزتها العالمية فى ال 18من يونيو المقبل فى مدينة كويمباتور بالهند ، وشاركت فى تصميم أول عمارة افتراضية فى العالم بتطبيق «الميتافيرس» أثناء منحتها الدراسية فى إيطاليا وأكدت أن الفنانين والمعماريين الرواد فى إيطاليا أجمعوا على أنهم أول مرة يسمعون عن مشروعها البحثي المبتكر .