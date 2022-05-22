انت الان تتابع تفاصيل خبر أستاذ مناعة بلندن يكشف معلومات هامة عن جديري " القرود " :ينتشر عبر الرذاذ والتلامس والاتصال الجنسي عامة وليس المثليين فقط حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /699394/أستاذ-مناعة-بلندن-يكشف-معلومات-هامة-عن-جديري--القرود--ينتشر-عبر-الرذاذ-والتلامس-والاتصال-الجنسي-عامة-وليس-المثليين-فقط

قال الدكتور ياسر الشربيني أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ببريطانيا أن فيروس " جديري القرود " هو مرض فيروسي يعتبر جديد وليس قديماً وطريقة إنتشاره غير النمطية تعود في مجملها لتجاهل تطعيمات الناس ضد الجديري منذ الثمانيات حيث بدأ منتقلاً من الحيوانات للانسان في إفريقيا وليس في الدول الاوروبية ولا الشرق الاوسط.

دوت الخليج

ينتشر عبر الرذاذ والتلامس والاتصال الجنسي عامة وليس المثليين فقط

واضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": أنه من الملاحظ أنه يزداد إنتشاراً الان عبر التخالط حيث إكتساب الفيروس مناعات جعلته سهل الانتشار بين المخالطين وهو ماسبب القلق حول العالم "

وعن عوامل خطورته قال : "إحنا طالعين من فيروس كورونا وفيه قلق، خاصة أنه مرض فيروسي واي مرض عابر للحدود يثير القلق دائماً عبر إنتقال الناس من دولة لاخرى يثير القلق من تفشيه في مناطق ليس لديها مناعه ضده.

موضحاً أنه مرض يمكن التعامل معه ونسبة وفاياته ليست كبيرة لكنه مقلق في حال إصابته لشرائح من البشر من ذوي المناعات الضعيفة وكبار السن "

وحول الاعراض والخطورة قال : بيظهر إنتفاخ في الاوعية والغدد اليمفاوية بنفس الشكل الذي يظهر مع الجديري المائي مع إرتفاع الحرارة والالام في الظهر والصداع وألم في العضلات ".

ولفت إلى أنه شائع الانتشار أيضاً عبر الاتصال الجنسي ورداً على سؤال الحديدي هل الاتصال الجنسي بين المثليين فقط كما قيل هو سبب لنقل المرض ؟ قال : الاتصال الجنسي عموماً نظراً للاتصال بين الاغشية ولكنه ينتقل عن طريق الملامسة والرذاذ مستبعداً أن ينتقل عبر الهواء مثل " كورونا ".

وشدد أنه قد يؤدي للوفاة في حال وجود إصابات بفيروسات أخرى ونقص المناعة وكبار السن "

وحول سبل الوقاية قال : الانسان الذي يظهر عليه بثور في الجلد والحرارة لابد أن يتم عزله ولا يتم التواصل معه والممارسة الجنسية الامنة للاسف ليس له لقاح لكن يمكن إيجاده في وقت قريب "