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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /699393/شكاوي-النواب-تناقش-مقترح-نائبة-التنسيقية-حول-إنشاء-مجمع-خدمات-حكومي-بأبوحمص

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن انشاء مجمع خدمات حكومي متكامل بمدينة أبوحمص.

دوت الخليج

"شكاوي النواب" تناقش مقترح "نائبة التنسيقية" حول إنشاء مجمع خدمات حكومي بأبوحمص

وقالت النائبة إن مركز أبوحمص بمحافظة البحيرة من أعرق وأكبر مراكز محافظة البحيرة سواء من حيث المساحة أو عدد السكان.

ولفتت نائبة التنسيقية، أنه على الرغم من الكثافة السكانية المرتفعة بمركز أبوحمص، الا أن معظم المصالح الحكومية بالمركز تعاني صغر حجم وحداتها (إن وجدت، وإن لم تكن مُؤَجرَّة) وأيضاً تهالكها إنشائيًا، مع عدم مطابقتها لمعايير الأمن والسلامة، مما يؤدي إلي صعوبة بالغة في تلبية احتياجات المواطنين وخاصة كبار السن والمسنين، واستحالة تطبيق ومواكبة اتجاه الدولة في عمليات الرقمنة والتحول الرقمي.

وأشارت النائبة أن الأسباب السابقة مجتمعة دفعتها لطلب إنشاء مجمع خدمات حكومية متكامل بمدينة أبوحمص يشتمل على ”شهر عقاري، إدارة للشؤون الإجتماعية، مكتب لصرف التأمينات الإجتماعية وساحة انتظار، مكتبة عامة، مكتب تموين، سجل تجاري" بهدف تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وفاعلية، مع توفير أماكن لانتظار المواطنين وكبار السن لصرف مستحقاتهم من التأمينات والمعاشات.

ووافقت اللجنة علي المقترح المقدم، الذي لاقى ترحيب ممثل المحافظة اللواء محمد شوقي بدر السكرتير المساعد لمحافظ البحيرة، الذي أفاد أن الوحدة المحلية لمدينة أبوحمص قامت بتدبير قطعة أرض لإنشاء مجمع حكومي متكامل علي مساحة ٩٠٠ متر وجاري توفير الاعتمادات المالية اللازمة بالتنسيق مع المحافظة لإنشاء المشروع المقترح علي أن يضم مقرات للجهات الإدارية ووحدات إدارية وسكنية لخدمة أهالي مدينة أبوحمص.