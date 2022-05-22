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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /699387/شاب-ينهي-حياته-في-ترع-الفاروقية-بسوهاج--قول-لأبويا-ابنك-مات

أقدم شاب على الانتحار ،اليوم الأحد ،بالقفز في ترعة الفاروقية بنجوع مازن بدار السلام جنوبي محافظة سوهاج ،وتكثفت قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الجثة ، ليتم استخراجه جثة هامدة.

دوت الخليج

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يقفز شاب من أعلى كوبري نجوع مازن داخل مياه ترعة الفاروقية دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين نشوب مشاجرة بين "إ.أ" 20 عامًا ويقيم دائرة مركز شرطة دار السلام ووالده؛ بسبب الخلافات العائلية والمشاكل الأسرية غادر على إثرها منزل الأسرة مستقلًا سيارة رفقة عمه وأثناء مرورهما على الطريق الزراعي السريع الشرقي "سوهاج - نجع حمادي" طلب منه التوقف جانبًا وترك السيارة مرددًا "سلملي على أبويا وقل له ابنك مات" وقفز في ترعة الفاروقية من أعلى كوبري نجوع مازن.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الجثة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات .

تحذيرالأزهر الشريف من الانتحار

يشار أن الأزهر الشريف حذر في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان ، موضحا في منشور «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك» ،مضيفا : «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».