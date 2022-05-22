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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /699383/حودة-بندق-يحتفل-بزفافه-على-شقيقة-إياد-جيان-صور

يحتفل مطرب المهرجانات حودة بندق اليوم الأحد بحفل زفافه على شقيقة المطرب إياد جيان، وذلك وسط حضور عددًا من نجوم الفن، ومؤدين المهرجانات.

دوت الخليج يرصد احتفال حودة بندق بحفل زفافه.

حفل حودة بندق برأس البر

على الصعيد الآخر، أحيا المطرب الشعبي عمر كمال ومطرب المهرجانات حودة بندق والمطربة شيماء المغربي حفلا غنائيا ضخما مساء يوم 20 مايو الجاري.

أُقيم الحفل داخل نادي دمياط الرياضي برأس البر وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على 4 فئات وجاءت كالتالي: الفئة الأولى Vip Plus بمبلغ 500 جنيها مصريا. الفئة الثانية Vip بمبلغ 300 جنيها مصريا. الفئة الثالثة Pink zone بمبلغ 200 جنيها مصريا. الفئة الرابعة Regular بمبلغ 200 جنيها مصريا.

وقررت الشركة المنظمة للحفل تخصيص مكان للسيدات فقط لحضور الحفل وذلك لعدم حدوث أي مشكلات وتجنبا للتحرش وهي الفئة الثالثة التي تحمل أسم Pink zone وتباع التذكرة الخاصة بهذه المنطقة بمبلغ 200 جنيها مصريا كما وضعت عدد من الشروط لحضور الحفل وجاءت كالتالي:

اُفتتحت الأبواب لدخول الجمهور للحفل في تمام الساعة 4 مساء. بدأ الحفل في تمام الساعة 6 مساء واستمر حتى منتصف الليل.

الدخول بالتذاكر الرسمية المرسلة على الهاتف. عدم دخول الأطفال الأقل من سن 12 سنة. ممنوع دخول جميع أنواع المأكولات والمشروبات والالعاب النارية.

حودة بندق يتعاقد على أعمال فنية جديدة

تعاقد مطرب الفن الشعبي حودة بندق مع إحدى شركات الإنتاج على مجموعة أعمال فنية جديدة الفترة المقبلة.

ويتعاون فيها بندق مع عدد من كبار الموزعين والكتاب والملحين في مجال الفن الشعبي، وسوف يتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بهم لاحقًا، وأولها خلال شهر يناير ٢٠٢٢.

حيث يطلق أغنية جديدة علي طريقة الفيديو كليب تنتمي لنوع الدراما، ومن كلمات محمود عبدالله، وألحان محمد النادي، وتوزيع عمرو الخضري يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "ياللي" التي طرحها مؤخرًا من إنتاج شرقي، ومنتج منفذ فادي صبحي.

كما أنه طرح أيضًا أغنية جديدة يقدمها على طريقة الديو بمشاركة المطربة نعوم والتي تحمل اسم "توت بريء" ومن المقرر أن يصورها على طريقة الفيديو كليب ويتعاون فيها مع المخرج الإيطالي Massima Pasquale.

كما أنه تعاون مؤخرًا مع المطرب محمد شاهين بعد ثاني تعاون بينهما في ديو "كله طار"، التى كانت في بداية عام 2021.