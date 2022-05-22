شون وصوامع الشرقية تستقبل 520 ألف طن قمح

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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - واصلت شون وصوامع محافظة الشرقية عملها في استقبال القمح من المزارعين والموردين بمختلف مراكز المحافظة ، والذي يبلغ عددها 55 صومعه وشونة مطورة حكومية وخاصة ،مجهزة ومعدة لاستقبال محصول القمح المحلي .

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وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم توريد اليوم 16355 طن و638 كيلو قمح وبلغ توريد القمح منذ بداية الموسم حتى الأمس 504232 ألف طن و462 كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 520588 ألف طن و 100 كيلو قمح .

ونبه محافظ الشرقية على ضرورة التأكيد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع التخزين بإنحاء المحافظة ،وتسهيل استلام القمح من المزارعين وتذليل كافة العقبات من أمام الموردين ، مؤكدا على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة .

وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

وأشاد محافظ الشرقية بالدور الذي تقوم به مديرتي الزراعة والتموين ، في متابعة عملية الحصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ، ومساعدتهم قي سرعة تسلمية لشون وصوامع التخزين.

مساحة الأرض المنزرعة بالقمح

يذكر أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاقدائرة المحافظة قدرها 423 ألف و222 فدان ، وتم حصاد نحو 390 فدان حتى الان .