تقديم معهد معاوني الامن 2022 واهم شروط معاون شرطة

تقديم معهد معاوني الامن 2022، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن رابط تقديم معاون شرطة للدفعة 2022. كما أعلنت الوزارة الشروط العامة للقبول في معاون شرطة وتم فتح باب القبول والتسجيل عبر الموقع الرسمي moi.gov.eg، حيث يمكن لكافة الشباب والشابات الذين تتوفر فيهم جميع الشروط المعلن عنها التقديم لمعاهد معاوني الأمن بشكل إلكتروني دون عناء التنقل للمقر الرسمي لوزارة الداخلية ومعرفة مواعيد اجتياز الاختبارات الكتابية والشفوية وكذلك المقابلة الشخصية، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف بشكل مفصل ودقيق عن أهم الخطوات التي يمكن من خلالها التسجيل في لمعاهد معاوني الأمن إلكترونيا فتابعونا للنهاية لمعرفة ذلك.

تقديم معهد معاوني الامن 2022

تم تفعيل لينك تقديم معهد معاوني الامن 2022 من قبل وزارة الداخلية المصرية، حيث تم فتح باب التقديم بداية من الواحد والعشرون من شهر مايو الجاري على أن تستمر عملية التسجيل في معهد معاون شرطة للدفعة 2022 إلى غاية 23 من شهر يونيو 2022، ويستطيع كل مواطن مصري التسجيل بكل سهولة من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية الرسمية moi.gov.eg واتباع بعض الخطوات البسيطة التي جاءت مبينة على النحو التالي:

أول خطوة يجب عليك القيام بها وهو الولوج إلى رابط البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة الداخلية ،

، ثانيا: يجب أن تختار مربع خدمات معهد معاوني الأمن المدرجة في الصفحة الرئيسية للموقع منذ بداية التقديم.

النقر على عبارة استمرار التسجيل،

اختيار وسيلة الدفع الذي يتم بشكل إلكتروني.

ملئ جميع المعلومات الشخصية المطلوبة منك مع مراعاة الدقة أثناء الكتابة

تأتي مرحلة النقر على مربع الحفظ والاستمرار.

في الأخير يجب أن يتوجه المتقدم أو المتقدمة إلى معهد معاوني الأمن التابع لمحافظته لكي يسحب كراسة التقديم.

شروط تقديم معاون شرطة 2022

الحصول على الشهادة الإعدادية كحد أدنى للمؤهل الدراسي وما يعادلهما.

الدراسة مدة سنة ونصف مقسمة على مراحل ثلاث كل مرحلة ستة أشهر

أن لا يقل طول المُتقدم عن 170 سم، بالنسبة “للذكور” و160 سم بالنسبة للإناث.

ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل ودقيق لاهم الخطوات التي يمكن من خلالها التقديم على معهد معاوني الامن 2022.