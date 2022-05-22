التعليم: نسبة تمكن طلاب ثانية ثانوى من الامتحان اليوم تتجاوز 99%

جدة - نرمين السيد - أدى طلاب الصف الثانى الثانوى، اليوم الأحد، الامتحان فى مواد "اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، فى خامس أيام امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021/2022 والتى تستمر حتى يوم الخميس 26 مايو 2022.





و بحسب بيان صحفى، بلغت نسبة أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية 99.76% من إجمالى الحضور، وحضر الامتحان 583 ألفاً و362 طالباً/طالبة، من إجمالى مستهدف 585 ألف و891 طالباً/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 2529 طالباً/طالبة.

بينما بلغت نسبة أداء امتحان الفيزياء 99.66% من إجمالى الحضور، وحضر الامتحان 394 ألفاً و840 طالباً/طالبة، من إجمالى مستهدف 396 ألفاً و289 طالباً/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1449 طالباً/طالبة.

وبلغت نسبة أداء امتحان التاريخ 99.47% من إجمالى الحضور، وحضر الامتحان 189 ألف و201 طالباً/طالبة، من إجمالى مستهدف 190 ألفاً و337 طالباً/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1136 طالباً/طالبة.

وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

جدير بالذكر أن يوم الأثنين الموافق 23 مايو 2022 يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان فى مادة الرياضيات، بينما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو 2022 الامتحان فى مادتى الأحياء والفلسفة والمنطق حسب الجدول المعلن سابقًا.