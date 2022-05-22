و بحسب بيان صحفى، بلغت نسبة أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية 99.76% من إجمالى الحضور، وحضر الامتحان 583 ألفاً و362 طالباً/طالبة، من إجمالى مستهدف 585 ألف و891 طالباً/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 2529 طالباً/طالبة.
بينما بلغت نسبة أداء امتحان الفيزياء 99.66% من إجمالى الحضور، وحضر الامتحان 394 ألفاً و840 طالباً/طالبة، من إجمالى مستهدف 396 ألفاً و289 طالباً/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1449 طالباً/طالبة.
وبلغت نسبة أداء امتحان التاريخ 99.47% من إجمالى الحضور، وحضر الامتحان 189 ألف و201 طالباً/طالبة، من إجمالى مستهدف 190 ألفاً و337 طالباً/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1136 طالباً/طالبة.
وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.
جدير بالذكر أن يوم الأثنين الموافق 23 مايو 2022 يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان فى مادة الرياضيات، بينما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو 2022 الامتحان فى مادتى الأحياء والفلسفة والمنطق حسب الجدول المعلن سابقًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم: نسبة تمكن طلاب ثانية ثانوى من الامتحان اليوم تتجاوز 99% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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