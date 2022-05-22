رئيس قناة السويس: لدينا مرونة فى اتخاذ الإجراءات.. والعملاء بيقدروا ده

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة كانت جاهزة بسياسات تحفيزية للتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية، مضيفًا: "لم نحتاج إلى هذه السياسات إلى الآن".





وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الأحد، أن الأثار الإيجابية للأزمة الروسية الأوكرانية تغلبت على الأثار السلبية، لا سيما وأن أوروبا بدأت تحصل على البترول من الخليج، فى حين أن أوروبا فى البداية كانت تحصل على بترولها من روسيا دون المرور بقناة السويس. وأوضح أن القناة لديها مرونة فى اتخاذ الإجراءات من أجل تحقيق نجاحات لقناة السويس، وهذه المرونة تتيح عمل تخفيضات فى الأسعار طبقا للسوق، متابعا: "العملاء بيقدروا ده".

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