رئيس قناة السويس: محنة إيفرجيفن تحولت إلى منحة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الأحد، أن العالم منذ 2020 إلى الآن فى أزمات متتالية منها أزمة كورونا، مؤكدا أن القناة أعطت تخفيضات تسويقية تصل من 17 إلى 75%.
وأوضح أن أزمة إيفرجيفن أدت إلى غلق قناة السويس لمدة 6 أيام واحتجزت 422 سفينة، مؤكدا أن المحنة تحولت إلى منحة حيث تصدرت القناة عناوين الصحف العالمية، وتم الاستفادة من الأزمة بتحويلها إلى أسلوب إدارة جيد، لأن أفضل المتفائلين قالوا إن تعويم السفينة سيكون خلال 3 أشهر.
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