شكرى يتوجه لسويسرا لحضور اجتماع منتدى الاقتصاد العالمى 2022

جدة - نرمين السيد - توجه وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مساء اليوم الأحد، إلى مدينة دافوس السويسرية للمشاركة فى فعاليات الاجتماع السنوى للمنتدى الاقتصادى العالمى لعام 2022.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يُشارك وزير الخارجية فى الحدث الذى يُعقد فى إطار المنتدى تحت عنوان "الطريق إلى الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ: الشراكات ما بين القطاع العام والقطاع الخاص فى مجال عمل المناخ بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا". كما أضاف حافظ، أنه من المقرر كذلك أن يلتقى الوزير شكرى عداد من كبار المسؤولين من مختلف الدول والأطراف المشاركين فى المنتدى على هامش فعالياته، وذلك للتشاور حول العمل الجارى للتحضير للدورة 27 لمؤتمر الأطراف، والتى تستضيفها وتترأسها مصر فى نوفمبر القادم، فضلاً عن التشاور حول سُبُل التعاون لتعزيز عمل المناخ الدولى على مختلف الأصعدة، وخاصةً فيما يتعلق بتعزيز إجراءات التكيُف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته السلبية، بجانب توفير تمويل المناخ وتنفيذ تعهدات المناخ.

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