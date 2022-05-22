محافظ الدقهلية يوجه بمتابعة المشروعات التنموية وتحسين مستوى الخدمات

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، الأجهزة التنفيذية برفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والأحياء ومتابعة المشروعات التنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين بمحافظة الدقهلية.





وأوضح المحافظ - خلال متابعته أعمال الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة اليوم الأحد - أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار خطة المحافظة التى أقرها المحافظ لرفع كفاءة الشوارع والميادين والطرق العامة بنطاق المحافظة والتى يتم تنفيذها على فترات صباحية ومسائية وذلك حرصا على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والأحياء.

وفى هذا الإطار - قامت مدينة شربين بمتابعة أعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات داخل المناطق السكنية وتنظيف الأحواض بالجزيرة الوسطى بالطريق السريع وتم كذلك إخلاء المقلب الوسيط من المخلفات ونقل 40 طنا إلى المقلب العمومى بقلابشو وتم إزالة كافه الإشغالات والبنارات الإعلانية المخالفة.

وفى مركز ومدينة دكرنس - تم متابعة أعمال رفع كفاءة الإنارة وتركيب لمبات بشوارع المدينة.

وفى مدينة محلة دمنة - تم متابعة أعمال صيانة المعدات بالحملة الميكانيكية بأنحاء المدينة، كما تم رفع تراكمات القمامة والمخلفات داخل المناطق السكنية ومن شوارع المدينة حيث تم نقل 15 طن قمامة للمقلب العمومى.

وفى مركز ومدينة أجا - تم متابعة استكمال أعمال رفع كفاءة الطريق السريع ودهان البلدورات واليونجيرسى وأعمدة الأنارة ورفع ونظافة الأتربة بجوار البلدورات باستخدام السيارة المكنسية.

وفى مدينة جمصه - تم متابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات وكنس الأتربة وإزاله الرمال وكسح مياة الصرف الصحى بتقسيم 15 مايو، فيما قام مركز الجمالية بمتابعة سير العمل بالوحدة الصحية بعزبة لسا الجمالية والاطمئنان لمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كما تم متابعة أعمال رفع تراكمات وتجمعات أكوام القمامة والمخلفات الصلبة المتواجدة بأماكن التجميع بالمركز، والمرور على مواقف السيارات لمتابعة سير العمل والالتزام بتعريفة الركوب.