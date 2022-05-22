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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /699385/بإطلالة-فرعونية-نسرين-طافش-تتألق-في-معابد-الأقصر-صور

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها وجمهورها بنشرها جلسة تصوير جديدة لها خطفت بها الأنظار تزامنًا مع إجازتها وعطلتها الصيفية في مدينة الأقصر.

دوت الخليج يرصد جلسة تصوير نسرين طافش في الأقصر

نسرين طافش في الأقصر

ظهرت الفنانة نسرين طافش في زيارة للمعابد الآثرية وهي وادي الملوك ومعبد حتشبسوت وجاء ذلك في الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت الفنانة نسرين طافش على الصور التي شاركت بها متابعيها وجمهورها قائلة: "مع إن درجة الحرارة كانت عالية بين الجبال”.

وتابعت: "وفي عز الظهر وكل شوية كنت أعمل استراحة، بس كنت مستمتعة كتير باكتشاف المكان الساحر، معبد حتشبسوت ووادي الملوك”.

نسرين طافش رمضان 2022

ومن ناحية أخرى، كانت الفنانة نسرين طافش غابت عن الدراما المصرية هذا العام 2022، بعد ما حققت نجاحا كبيرا في رمضان 2021 من خلال مشاركتها ضمن أحداث مسلسل "المداح"، ولكن بسبب انشغالها هذا العام اعتذرت عن المشاركة في الجزء الثاني من المسلسل والذي حمل اسم "المداح ... أسطورة الوادي".

وقدمت نسرين طافش هذا العام ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 مسلسل "جوقة عزيزة" والذي تدور أحداثه خلال فترة الانتداب الفرنسي في سوريا، كما يتناول العمل شخصية راقصة تدعى "عزيزة" تجسد شخصيتها الفنانة نسرين طافش ويقع في غرامها كولونيل فرنسي.

يشار أن مسلسل "جوقة عزيزة" من إنتاج "جولدن لاين" تأليف خلدون قتلان والإخراج لـ تامر إسحق ويشارك في بطولة مسلسل جوقة عزيزة بجانب الفنانة نسرين طافش عدد من النجوم وهم سلوم حداد، عدنان أبو الشامات، علي كريم، غنوة محمود، أيمن رضا، هبة نور، وسام حنا، سليم صبري، إيمان عبد العزيز، نورا رحال وعدد آخر من الفنانين.

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يذكر أن الفنانة هبة مجدي كانت بديلة للفنانة نسرين طافش في الجزء الثاني من مسلسل المداح الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 برفقة كوكبة من النجوم حمادة هلال واحمد عبد العزيز وكمال ابو رية ودنيا عبد العزيز واخرين.