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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /699390/عميل-بنك-المصرف-المتحد-يشكو-بيفتحوا-ماكينة -الـ-atm- بمزاجهم

اشتكى عميل بنك المصرف المتحد من سواء الخدمة المقدمة، لاسيما في استخدام ماكينات atm بنك المصرف المتحد في بني سويف، مطالبًا بإيجاد حل لمشكلاتهم، ويقدم دوت الخليج تفاصيل مشكلة عميل بنك المصرف المتحد

عميل بنك المصرف المتحد قال عميل بنك المصرف المتحد عبر صفحته بموقع "فيسبوك"،: "اتصلت بخدمة عملاء بنك المصرف المتحد بيقولي أما تكون قدام الماكينة كلمنا هنفتحهالك مخصوص". وأضاف : "قولتله طيب بتقفلوها وتعطلونا ليه ولازم اتصل ليه ؟!". وأشار إلى أن رد موظف بنك المصرف المتحد عليه، كالآتي: "يقولي علشان الناس بتيجي تسحب منها مرتباتها فالفلوس اللي فيها بتخلص". وطالب بإيجاد حل من قبل مسئولى إدارة بنك المصرف المتحد في محافظة بني سويف لاسيما أنه لاتوجد سوء ماكينة atm واحدة وعطلانة على حد وصفه.

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