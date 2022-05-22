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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - 699386 /699386/قروض-بنك-التعمير-والإسكان-2022--الشخصي-بدون-تحويل-مرتب 08:55 م - الأحد 22 مايو 2022 أعلن بنك التعمير والإسكان عن توفير القرضي الشخصي بدون تحويل مرتب ضمن قروض بنك التعمير والإسكان 2022 وبقيمة تصل إلى 500 ألف جنيه، وينشر دوت الخليج تفاصيل قرض بنك التعمير والإسكان الشخصي. قرض بنك التعمير والإسكان يتميز القرض الشخصي من بنك التعمير والإسكان بدون تحويل المرتب كما يقدم بنك التعمير والإسكان برنامج القرض الشخصي لموظفي الحكومة والقطاع العام بقيمة تصل إلى 500 ألف جنيه في حالة عدم تحویل الراتب، ويمكن رصد أهم تفاصيل القرض الشخصي لموظفي الحكومة والقطاع العام بدون تحویل الراتب. تفاصيل القرض الشخصي من بنك التعمير والإسكان الفائدة: من 17% : 20% متناقصة، تعادل 9.71% : 11.43 %.

قيمة القرض: من 15000 جنيه ويصل إلى 500000 جنيه للفئة (أ)، 300000 جنيه للفئة (ب).

فترة السداد: من 6 أشهر وتصل إلى 5 سنوات.

الحد الأدنى للراتب: 1500 جنيه.

ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما في نهاية التمويل. تابع موقع دوت الخليج علي

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