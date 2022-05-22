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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /699380/عندي-إحساس-أني-هسمع-صوته-قريب-نجل-خالد-سامي-يكشف-تطورات-حالة-والده-الصحية

كشف تركي نجل الفنان السعودي خالد سامي عن تطورات الحالة الصحية لوالده، الذي عانى فترة طويلة من المرض ولا زال.

دوت الخليج يرصد تطورات الحالة الصحية للفنان السعودي خالد سامي.

تحسن حالة خالد سامي الصحية

وغرد نجل خالد سامي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: « الحمدلله حالت ابوي اليوم مستقرة، عندي إحساس كبير إني برجع أسمع صوته قريب».

أزمة خالد سامي الصحية

وسبق أن نجى الفنان خالد سامي من الموت بأعجوبة بعد أن توقف قلبه أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، ليتمكن أطباء المستشفى التي يرقد بها من تشغيله بطرق إنعاش مختلفة، وكتب تركي ابن الفنان السعودي الشهير تفاصيل ما مر به والده طالباً من محبيه الدعاء.

تركي خالد سامي أوضح كذلك أن والده سوف يخضع غدا لعملية تغيير أنبوب، وأنه سوف يحرص على الكشف عن أي تطورات لوضع والده الصحي مؤكدا أنه يرافقه خلال هذه الفترة فكتب نجل الفنان السعودي: "بكرا عندنا عملية تغير أنبوبه وأنا مرافقه اليوم وبكرا، بطمنكم أكيد"، الفنان السعودي فيصل العيسى علق كذلك على تغريدة تركي سامي وتمنى أن يستمع لأخبار سعيدة في الفترة المقبلة تطمئن جمهور ومحبي الفنان السعودي فكتب: "الله يطمنك أخوي تركي إن شاء الله نفرح بسلامته".

الفنان فيصل العيسى نشر في نهاية شهر أبريل الماضي تغريدة عبر حسابه على "تويتر" طلب فيها الدعاء للفنان خالد سامي الذي أكد أنه منذ عامين يصارع المرض، كما أنه دخل في غيوبة طويلة لم يستفق منها حتى الآن فكتب فيصل العيسى: "دعواتكم للفنان القدير الأستاذ خالد سامي الذي يصارع المرض منذ أكثر من سنتين أبو تركي في غيبوبه له فترة طويلة ويحتاج مننا ومنكم الدعاء".

تركي خالد سامي كشف كذلك عن اللحظات الصعبة التي يمر بها في الشهور الماضية وحالة الشوق لوالده الذي يؤكد أنه يتحدث معه وينتظر اللحظة التي يعود فيه والده للحديث حيث نشر صورة من داخل غرفة والده وعلق عليها فكتب: "يا الله قد إيش متعب إنك تتكلم لمدة تقارب السنة مع شخص تحبه بدون ما تسمع رد، الله يهونها علينا ويقوم أبوي بالسلامة يا رب"، وانهالت الدعوات والأمنيات بالشفاء العاجل على تدوينة تركي خالد سامي، وتمنوا أن يقوم والده بالسلامة من الغيبوبة ويخرج من تلك الأزمة الصحية الطويلة بخير.

يذكر أن الفنان خالد سامي قد دخل في غيبوبته في شهر يوينو الماضي وقارب على عام كامل فيها، وتعيش أسرته وجمهوره على أمل عودته من جديد وأن يستفيق منها، ويخضع كذلك الفنان خالد سامي خلال هذه الفترة لغسيل كلوي بسبب معاناة من متاعب في الكلى أيضا.