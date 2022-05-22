بطريرك الكاثوليك يفتتح لقاءات رابطة كليات ومعاهد اللاهوت بالشرق الأوسط

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شارك فى اللقاءات الأب بيشوى رسمى، عميد كلية العلوم الإنسانية واللاهوتية للأقباط الكاثوليك بالمعادى، والدكتور طانيوس خليل، رئيس رابطة كليات ومعاهد اللاهوت بالشرق الأوسط، والدكتور ميخائيل قنبر،، الأمين التنفيذى للرابطة، والأب أنطوان الأحمر، مدير دائرة الشؤون اللاهوتية والعلاقات المسكونية فى مجلس كنائس الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مسؤولى وممثلين عن كليات ومعاهد اللاهوت بالشرق الأوسط.
بدأت اللقاءات بالصلاة الافتتاحية، ثم أعطى الأب بيشوى رسمى كلمة رحب فيها بالحضور، تلاها عدد من الكلمات المختلفة من الحضور الكريم وعلى رأسهم غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق.
تتضمن هذه اللقاءات عددا من الاجتماعات، من أجل إقرار اللائحة الداخلية لمجلس كليات ومعاهد اللاهوت بالشرق الأوسط، وكذلك انتخاب الرئيس، والمدير التنفيذى الجديد للرابطة، بالإضافة إلى مناقشة البرامج الخاصة بالمرحلة المقبلة.
الجدير بالذكر أن هذه الاجتماعات تقام يومى الثانى والعشرين، والثالث والعشرين من الشهر الجارى، كما أن رابطة كليات ومعاهد اللاهوت بالشرق الأوسط، تضم العائلات المسيحية الأربع وهى: العائلة الكاثوليكية، العائلة الأرثوذكسية الشرقية، العائلة الأرثوذكسية، والعائلة الإنجيلية.
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