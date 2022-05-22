عاجل- حقيقة ظهور جدرى القرود فى مصر (أول تعليق من الصحة)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى منشور لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" - مساء اليوم الأحد- أنه لا توجد حتى الآن أى حالات إصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس جدرى القرود فى مصر.

وأشارت الوزارة إلى أن الفيروس لا يتنشر بسهولة ولا ينتقل عبر الهواء لمسافات طويلة، لكن ينتقل عن طريق مخالطة المصابين بالفيروس لفترات طويلة.