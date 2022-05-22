وزير الشباب يكشف أمام البرلمان قيمة عضوية مركز شباب الجزيرة 2 بأكتوبر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن وزارة الشباب هى الوزارة الوحيدة التى لم تطلب أى اعتمادات إضافية للموازنة لتعويض فروق أسعار المقاولين الذين تعاقدوا على تنفيذ منشآت الوزارة، خلال أزمة كورونا.





جاء ذلك خلال اجتماعه مع لجنة الشباب والرياضة اليوم برئاسة الدكتور محمود حسين، ومصطفى عبدالمعين ممثل وزارة التخطيط لمناقشة موازنة المجلس القومى للشباب.

وأوضح صبحى، أن وزارة الشباب من الوزارات الخدمية وهدفها الأساسى هو تحقيق رضا الشعب المصرى على الخدمات المقدمة، وهو الهدف الأساسى لجميع الوزارات الخدمية، لافتا إلى أن الدولة تضع أولويات للموازنة العامة والأولوية حاليا تختلف من وزارة لوزارة، لافتا إلى أن وزارة الشباب لا تريد أن تضغط على الموازنة العامة للدولة وبحثت عن حلول مثل تعظيم الاستثمارات.

وأوضح الوزير أنه قسم أولويات الوزارة إلى وحدات مالية من أجل التغلب على عجز الموازنة، وأن الوزارة نجحت فى تحقيق نجاحات كبيرة فى ملف الاستثمار، مشيرا إلى أن الوزارة حافظت على عدم الخصخصة الكلية لمراكز الشباب وتم تحديد مدة الاستثمار لعدة سنوات.

وكشف الوزير، أنه تم الانتهاء من 80 % من أعمال تنفيد المنشآت بمركز شباب الجزيرة 2 المقام بمدينة 6 أكتوبر، وذلك لمواجهة الطلبات المتزايدة للعضوية فى مركز شباب الجزيرة، لافتا إلى أن قيمة العضوية فى مركز شباب الجزيرة 2 ستصل قيمتها ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف وذلك فى الوقت الذى اقتربت فيه عضوية مركز شباب الجزيرة الأساسى إلى 65 ألف جنيها.

وأكد أن الوزارة استطعت عمل حوكمة لمركز شباب الجزيرة وتسعى لتحويل مركز شباب التجمع إلى مركز خدمة اجتماعية مثل مركز شباب الجزيرة ليقدم خدمة مميزة للمواطنين..

ووجه الوزير الشكر لأعضاء لجنة الشباب على دعمهم المتواصل للوزارة، قائلا:" نحن فى مركب واحد" ومصلحتنا هى خدمة الشباب.