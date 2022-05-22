وزارة الهجرة تعلن خبراء جلسة صناعة النقل فى مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

وينظم مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» بالتعاون بين وزارات الهجرة والتجارة والصناعة والإنتاج الحربى وقطاع الأعمال، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 2022.
الدكتور وجيه المراغى، مخترع القطار السريع فى كندا، وحصل "المراغى" على وسام الشرف للمهندسين المحترفين فى أونتاريو بكندا، وهو أستاذ الهندسة الصناعية ومدير مركز التصنيع الذكى فى جامعة ويندسور وتم انتخابه عضوا بمجلس الاعتماد الهندسى الكندى ورئيسا للجنة التعليم عن بعد فى الهندسة المهنية فى أونتاريو والتى تنظم ما يقرب من 90000 مهندس فى كندا.
ويمثل المراغى مصر فى الأكاديمية العالمية للإنتاج، وهو عضو المجلس الاستشارى للثورة الصناعية الرابعة، وشغل "د. المراغى" منصب رئيس قسم هندسة النظم الصناعية والتصنيع، ومدير معمل أبحاث التصنيع وميكنة التصاميم فى جامعة ويسترن أونتاريو.
والدكتور محمد عدلى خبير تصنيع محركات الطائرات بشركة رولزرويس العالمية وصاحب التميز الدولى فى تطوير محركات الطائرات بالتقنيات الحديثة وكبير مهندسى الطيران فى شركة إير باص أكبر شركة فى العالم لصناعة الطائرات. و"عدلى" هو المسئول عن الاستراتيجيات التجارية لألياف الكربون فى الشركة.
والدكتور مينا قلدس خبير صناعة السيارات والحاصل على جائزة مايرز الأمريكية عن ابتكاره نظام تعليق السيارات "العفشة".
ويمتلك قلدس خبرة خاصة فى إدارة مشروعات أنظمة التحكم المعقدة لتطوير شاسية السيارات، وهو مدير التطوير لأنظمة التعليق الإلكترونى بشركة فورد لصناعة السيارات فى ألمانيا.
والدكتور أحمد التلاوى، خبير شبكات القوى الكهربائية الذكية بجامعة نيويورك، وقائد مشروع تطوير كفاءة الطاقة لمترو الأنفاق فى نيويورك، وأسس الدكتور التلاوى معمل بحوث شبكات القوى الكهربية الذكية بجامعة نيويورك، بالإضافة إلى السيد/ أحمد أبو النصر مدير عام شركة يارد جروب فى رومانيا.
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