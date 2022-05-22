جدة - نرمين السيد - وأشار فودة - فى تصريح اليوم - إلى أن تلك الدراجات تعمل بالبطاقات الذكية وهى ضمن المشروعات الجارى تطبيقها فى إطار ميكنة المدن الذكية وميكنة المشروعات المتخصصة وفقا لمفاهيم التحول الرقمى والشمول المالى المؤمن، وذلك فى إطار استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر قمة المناخ COP 27، وتحويلها إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ جنوب سيناء يعاين إحدى نماذج الدراجات الهوائية العاملة بالبطاقة الذكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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