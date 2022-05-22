محافظ الوادى الجديد يبحث تنفيذ مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بأبو طرطور

جدة - نرمين السيد - بحث محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، مساء اليوم الأحد مع المهندس مدحت يسرى العضو المنتدب لشركة "أبوطرطور" لإنتاج حامض الفوسفوريك، آخر المستجدات والتطورات لتنفيذ مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك، وذلك بعد استئناف الأعمال وتقليل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتى تسببت فى تأجيل بعض الخطوات التنفيذية مع الجانب الصينى.





وأكد المحافظ -فى تصريح- انتهاء جميع الدراسات الفنية اللازمة وتوقيع العقود مع المساهمين وشركاء الأعمال، موجهًا بالتجهيز لطرح فكرة المشروع خلال قمة المناخ "cop 27" والتى تعقد فى شهر نوفمبر القادم بشرم الشيخ لجذب مزيد من الخبرات الأجنبية بهذا المجال والتسويق لها إعلاميًا.

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