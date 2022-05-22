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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /699374/حسين-فهمي-يدعو-حضور-كان-السينمائي-للتواجد-في-مهرجان-القاهرة-السينمائي

يتواجد الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في فرنسا على هامش فعاليات الدورة الـ 75 بمهرجان كان السينمائي.

دوت الخليج ينشر كلمة حسين فهمي بمهرجان كان السينمائي

حسين فهمي مهرجان كان السينمائي

ألقى الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كلمة خاصة ضمن حفل استقبال أقيم على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي.

وتحدث الفنان الكبير حسين فهمي خلال الحفل عن الدورة الجديد المقرر إقامتها نهاية العام الجاري 2022.

ومن جانبه حرص حسين فهمي على تقديم نفسه للحضور، وشكرهم على تواجدهم في هذه المناسبة الخاصة.

مهرجان كان السينمائي الدورة 75

ودعا الفنان الكبير الحضور للنسخة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأعرب حسين فهمي عن سعادته بتواجده في مهرجان كان، وتحدث عن الراحل سمير صبري الذي توفي أثناء تواجده هناك.

وأوضح حسين فهمي أنه لم يستطع حضور جنازة الفنان سمير صبري، وجاء ذلك خلال كلمته في الحفل الذي نظمته إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لاستقبال على هامش فعاليات الدورة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي.

ومن ناحية أخرى كانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعلنت فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة بالمشاركة في فعاليات دورته الـ 44 التي من المقرر أن تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية.

وذلك بدءً من 15 مايو الجاري، على أن يستمر استقبال طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم حتى موعد أقصاه 15 أغسطس.

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وكان الفنان حسين فهمي تحدث عن الراحل سمير صبري في مداخلة هاتفية له وقال عنه إنه صديق شخصي وزميل عمل له منذ بداية مشواره الفني وهو شخص عزيز ومقرب له.

وتابع الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة، ببرنامج “مساء دي إم سي" أن الراحل صاحب تاريخ فني كبير وإعلامي حافل بالنجاحات، وكان فنان جميل جدا وراقي في التعامل ومثقف جدا وكان يحفظ جميع اسماء الافلام بأسماء الممثلين وكان موسوعة فنية متحركة.