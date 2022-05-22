انت الان تتابع تفاصيل خبر شكاوي النواب تناقش مقترح "نائبة التنسيقية" حول إنشاء أول مدرسة متخصصة في مجال الاتصالات بكفر الشيخ حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /699382/شكاوي-النواب-تناقش-مقترح-نائبة-التنسيقية-حول-إنشاء-أول-مدرسة-متخصصة-في-مجال-الاتصالات-بكفر-الشيخ

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن انشاء مدرسة المصرية للإتصالات المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة كفر الشيخ، لتصبح أول مدرسة متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات. وقال النائبة، أن انشاء المدرسة ، يأتي تماشياً مع رؤية القيادة السياسية في التخصص حيث أن كفر الشيخ بها أول كلية ذكاء اصطناعي، وزارها الرئيس السيسي في شهر ديسمبر ٢٠٢١ بحضوري ممثلة عن البرنامج الرئاسي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

دوت الخليج

"شكاوي النواب" تناقش مقترح "نائبة التنسيقية" حول إنشاء أول مدرسة متخصصة في مجال الاتصالات بكفر الشيخ

ولفتت نائبة التنسيقية، أن محافظة كفر الشيخ بها ١٠ سنترالات رئيسية وأكثر من ٤٠ فرع خارجي ٤ شركات في مجال الاتصالات.

وفي سياق متصل، أبدت نجلاء نصير، رئيس قطاع المسؤلية المجتمعية بشركة we للإتصالات رغبتها، ولكن بعد موافقة وزارة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. فيما وافق الدكتور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، علي فكرة إنشاء المدرسة .

واوصت اللجنة، ابلاغ مسؤول من المصرية للاتصالات، لاستكمال مناقشة الاقتراح برغبة في جلسة قادمة لادراجها بخطة الوزارة والعمل على تنفيذها من شركة we.

وكانت النائبة هيام الطباخ، تقدمت باقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي، بشأن انشاء مدرسة المصرية للإتصالات المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة كفر الشيخ، لتصبح أول مدرسة متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات. وقال النائبة، أن انشاء المدرسة ، يأتي تماشياً مع رؤية القيادة السياسية في التخصص حيث أن كفر الشيخ بها أول كلية ذكاء اصطناعي، وزارها الرئيس السيسي في شهر ديسمبر ٢٠٢١ بحضوري ممثلة عن البرنامج الرئاسي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين