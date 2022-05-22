انت الان تتابع تفاصيل خبر رقم خدمة عملاء بنك مصر 2022.. "مشاكلك محلولة وأنت في بيتك" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /699381/رقم-خدمة-عملاء-بنك-مصر-2022-مشاكلك-محلولة-وأنت-في-بيتك

يتساءل العديد عن رقم خدمة عملاء بنك مصر 2022 لاسيما أن الملايين ينتمون إلى قائمة عملاء بنك مصر من مختلف المحافظات ويبحثون باستمرار عن رقم خدمة عملاء بنك مصر الخط الساخن، وهو مايوضحه دوت الخليج بالخدمات التى يمكن الاستعلام عنها وتنفيذها من خلاله.

رقم خدمة عملاء بنك مصر الخط الساخن يتيح بنك مصر رقم هاتف موحد ومختصر لخدمة العملاء وهو «19888»، وتكون تكلفة المكالمة عليها نفس تكلفة المكالمة العادية. خدمة عملاء بنك مصر توفر خدمة عملاء بنك مصر العديد من الأمور التى يحتاجها العملاء والتى تشمل الآتي: معرفة جميع منتجات وخدمات بنك مصر من "بطاقات – شهادات – قروض – تحويلات" .

معرفة الرصيد وحركات الحسابات المختلفة .

معرفة ( الحوالات الأسمية – حوالات مرسله على الحساب ).

الاستعلام عن مواعيد وأماكن الفروع وأماكن آلات البنك الشخصي .

معرفة مقترحات العملاء والعمل على دراسة مدى إمكانية تطبيقها .

تلقي شكاوى العملاء سواء من المنتجات أو الخدمات والرد عليها طبقا للمدة الزمنية المحددة مسبقا .

إ لغاء محاولات الرقم السري الخطأ لكافة أنواع البطاقات .

إمكانية تنشيط بطاقات بنك مصر بأنواعها «الائتمانية - المرتبات- المدفوعة مقدماً» والمعدة للاستخدام بالخارج .

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