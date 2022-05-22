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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /699379/وزير-الشباب-يكشف-امام-البرلمان-قيمة-عضوية-مركز-شباب-الجزيرة-2-ويزف-بشري-سارة-لسكان-التجمع

قال الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، إن وزارة الشباب ، ﻿هي الوزارة الوحيدة التي لم تطلب أي اعتمادات اضافية للموازنة لتعويض فروق أسعار المقاولين الذين تعاقدوا علي تنفيذ منشآت الوزارة ،خلال أزمة كورونا.

دوت الخليج

وزير الشباب يكشف امام البرلمان قيمة عضوية مركز شباب الجزيرة 2 ويزف بشري سارة لسكان التجمع

جاء ذلك خلال اجتماع الشباب والرياضة اليوم برئاسة الدكتور محمود حسين ،لمناقشة موازنة المجلس القومي للشباب ومصطفي عبدالمعين ممثل وزارة التخطيط

واوضح صبحي ، ان وزارة الشباب من الوزارات الخدمية وهدفها الاساسي هو تحقيق رضا الشعب المصري علي الخدمات المقدمة ، وهو الهدف الأساسي لجميع الوزارات الخدمية ، لافتا الي ان الدولة تضع اولويات للموازنة العامة والاولوية حاليا تختلف من وزارة لوزارة ، لافتا الي أن وزارة الشباب لا تريد ان تضغط علي الموازنة العامة للدولة وبحثت عن حلول مثل تعظيم الاستثمارات .

وأوضح الوزير الي انه قسم اولويات الوزارة ف الي وحدات مالية من أجل التغلب علي عجز الموازنة ، وان الوزارة نجحت في تحقيق نجاحات كبيرة في ملف الاستثمار .مشيرا الي ان الوزارة حافظت علي عدم الخصخصة الكلية لمراكز اشلبغب وتم تحديد مدة الاستثمار لعدة سنوات.

وكشف الوزير عن الانتهاء من 80 % من اعمال تنفيد المنشآت بمركز شباب الجزيرة 2 المقام بمدينة 6 أكتوبر ، الوزير وذلك لمواجهة الطلبات المتزايدة للعضوية في مركز شباب الجزيرة ، لافتا الي ان قيمة العضوية في مركز شباب الجزيرة 2 ستصل قيمتها ما بين 10 آلاف الي 15 ألف وذلك في الوقت الذي اقتربت فيه عضوية مركز شباب الجزيرة الاساسي الي 65 الف جنيها .

وأكد أن الوزارة استطعت عمل حوكمة لمركز شباب الجزيرة وتسعي لتحويل مركز شباب التجمع الي مركز خدمة اجتماعية مثل مركز شباب الجزيرة ليقدم خدمة مميزة للمواطنين ، ووجه الوزير الشكر لاعضاء لجنة الشباب علي دعمهم المتواصل للوزارة قائلا :" نحن في مركب واحد " ومصلحتنا هي خدمة الشباب .