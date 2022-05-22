اقتراحات النواب تناقش طلب نائب مستقبل وطن لإنشاء مكتب شهرعقاري يخدم حدائق الأهرام والرماية..غدا

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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /699378/اقتراحات-النواب-تناقش-طلب-نائب-مستقبل-وطن-لإنشاء-مكتب-شهرعقاري-يخدم-حدائق-الأهرام-والرمايةغدا

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى، خلال اجتماعها غدا ، برئاسة النائب عاطف ناصر، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد سلطان،عضو لجنة حقوق الانسان بالمجلس، بشأن إنشاء مكتب شهر عقاري يخدم مناطق حدائق الأهرام والرماية ومنطقة شباب الرماية بمحافظة الجيزة.

دوت الخليج إنشاء مكتب شهرعقاري يخدم حدائق الأهرام والرماية كما تناقش اللجنة الاقتارحات المقدمة من: النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن إدراج محافظة أسيوط ضمن منظومة مكافحة السحابة السوداء. النائبة منال هلال، بشأن إنشاء محطة معالجة نفايات بمدينة الواحات البحرية – محافظة الجيزة. النائب علاء سليمان، بشأن إدراج مكاتب للشهر العقاري بجميع المراكز التكنولوجية بمحافظة أسيوط بالكامل – محافظة أسيوط. النائب ناصر عثمان، بشأن إحلال وتجديد محكمة البداري الجزئية – محافظة أسيوط. النائب إبراهيم عويس، بشأن إنشاء مبنى ومكتب للشهر العقاري والتوثيق بمدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية. النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن توفير اعتماد مالي لشراء قطعة أرض لبناء مبنى لمصلحة الشهر العقاري بمدينة مغاغة – محافظة المنيا. النائب عبدالباقي تركيا، بشأن إنشاء محكمة الإبراهيمية الجزئية – محافظة الشرقية. النائب علي أحمد العساس، بشأن هدم وإعادة بناء وتطوير مبنى محكمة فارسكور الابتدائية – محافظة دمياط. النائب خالد أبو خطيب، بشأن إنشاء محكمة بمدينة النوبارية - مركز أبو المطامير – محافظة البحيرة. النائب محمد طلبة، بشأن إنشاء مجمع محاكم بالقنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية. النائب السيد الخضر علي جوهر، بشأن إنشاء شهر عقاري بمكتب بريد بساط مركز طلخا – محافظة الدقهلية. النائب هاني مصطفى خضر، بشأن إنشاء شهر عقاري بقرية شنوان – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية. النائبة حنان عمار، بشأن إنشاء مكتب للسجل التجاري بمدينة منيا القمح – محافظة الشرقية.

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