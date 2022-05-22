برعاية نائب مستقبل وطن..الطرق والكباري تخصص ٨ مليون جنيه لعمل سور خرساني حول ترعة ناصر بالبحيرة

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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /699377/برعاية-نائب-مستقبل-وطنالطرق-والكباري-تخصص-٨-مليون-جنيه-لعمل-سور-خرساني-حول-ترعة-ناصر-بالبحيرة

ردت الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، على طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي عبد الوهاب أبو خشيم، للجنة النقل والمواصلات، بخصوص عدم وجود حواجز خرسانية (نيو جيرسي ) على طول طريق مشروع ترعة ناصر عند الكم 75 ( تقاطع طريق القاهرة - الاسكندرية).

دوت الخليج

الطرق والكباري تخصص ٨ مليون جنيه لعمل سور خرساني حول ترعة ناصر بالبحيرة

وقالت الطرق والكباري، أنه نظرا لتعدد الحوادث على الطريق المذكور الست المنطقة بالدراسة والتنسيق مع إدارة الري وعمل مقايسة بكمية الحواجز المطلوبة، والتي تقدر بحوالي 15 كم وتكلفة تقديرية 8 مليون جنيه.

واقترح قطاع التنفيذ والمناطق اضافة بلد أعمال توريد والشـاء عنيز الفرسانة المسلحة لوضعها في الأماكن الأكثر خطورة، إضافة إلى وضع البند على عملية إزدواج طريق جناكليس حتى طريق الاسكندرية الصحراوي مرحلة أولى بطول 10.

وكان النائب حمدي أبو خشيم، عضو مجلس النواب، تقدم بطلب احاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للحكومة، بشأن عدم وجود حواجز خرسانية (نيو جيرسي ) على طول طريق مشروع ترعة ناصر عند الكم 75 ( تقاطع طريق القاهرة - الاسكندرية).