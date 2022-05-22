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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /699375/تقييم-ظالم-رئيس-رياضة-النواب-ينتقد-حساب- -المالية--موازنة-القومي-للشباب-علي-متوسط-سنوات-كورونا

انتقد الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة ، قيام وزارة المالية بتحديد موازنة المجلس القومي للشباب التابع لوزارة الشباب ، لمتوسط الانفاق خلال الثلاث سنوات الأخيرة .

دوت الخليج

تقييم ظالم ..رئيس رياضة النواب ينتقد حساب " المالية " موازنة "القومي للشباب "علي متوسط سنوات كورونا

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور الدكتور اشرف صبحي ، وزير الشباب لمناقشة موازنة المجلس القومي للشباب ومصطفي عبدالمعين ممثل وزارة التخطيط.

وقال رئيس لجنة الشباب، ان السنوات الاخيرة لم تشهد انشطة وفعاليات كبيرة من وزارة الشباب ، بسبب انتشار فيروس كورونا ، وهو ما ادي الي توقف معظم الانشطة وهو ما انعكس علي معدلات الانفاق علي برامج الوزارة ، لافتا الي انه يجب اعادة النظر في حساب الموازنة علي نسبة المتوسط خاصة ان ذلك التقييم ظالم لوزارة تخدم قطاع كبير من الشباب .

ووجه رئيس لجنة الشباب تساؤلا لمسئولي قطاع الموازنة بوزارة المالية ، قائلا : هل ذلك التقييم عادل ، وهو ما عقبت عليه سهاالدرندلي " ممثلة المالية، بأن الوزارة تقوم بفتح اعتمادات اضافية للمجلس القومي للشباب علي مدار العام لافتة الي انه تم زيادة عدد كبير من بنود موازنة وزارة الشباب .

ومن جانبه طالب النائب خالد بدوي عضو تنسقية شباب الاحزاب والسياسين ، الوزارت المختلفة بالتنسيقً فيما بينهم بالنسبة للاستحقاقات الدستورية وذلك من خلال ابلاغ كل وزارة بالنسبة المخصصة فيها لعلاج الموظفين ، وكذلك برامج التعليم .

وأشاد الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب بالملاحظات التي أبدأها عدد من اعضاء اللجنة علي موازنة المجلس القومي للشباب ، لافتا إلي أن أساس العمل النيابي هو مناقشة الموازنة العامة للدولة .