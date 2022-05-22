انت الان تتابع تفاصيل خبر أبو غزالة: مصر والصين سيكونا المستفيدين من الحرب الروسية الأوكرانية بعد انتهائها حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /699373/أبو-غزالة-مصر-والصين-سيكونا-المستفيدين-من-الحرب-الروسية-الأوكرانية-بعد-انتهائها

قال الدكتور طلال أبو غزالة، الخبير الاقتصادي العالمى، رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبو غزاله العالمية، إن تاريخ البشرية بأكمله مليء بالحروب، جاء ذلك تعليقا على الحرب الروسية الأوكرانية.

دوت الخليج

أبو غزالة: مصر والصين سيكونا المستفيدين من الحرب الروسية الأوكرانية بعد انتهائها

وتابع ابو غزالة خلال جلسة حوارية بصالون التنسيقية بعنوان "مستقبل الاقتصاد المصرى أن الحروب دائما يكون بها المتضرر والمستفيد، منوها انه في حالة الازمة يجب ان تضع الدولة بعض التوصيات لتجاوز هذه التداعيات السلبية.

وعن المستفيدين من الحرب الروسية الأوكرانية قال الخبير الاقتصادي العالمي :" مصر والصين الاثنين المستفيدين من الحرب الورسية الاوكرانية ".

وتابع ان التموضع في الحرب هو الأمر الهام والمطلوب من الدول أثناء الحروب والأزمات، والتموضع يكون على أساس مصالحها.