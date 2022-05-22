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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /699372/طرح-البنك-الأهلي-المصري-NBE-شهادة-ادخار-بعائد-20-حقيقة-أم-شائعة
بعد قرار البنك المركزي المصري مازال شغل ذهن المواطنين الحديث عن طرح البنك الأهلي المصري NBE شهادة ادخار بعائد 20% أو زيادة شهادة الـ 18% من البنك الأهلي المصري بناءً على على قرار رفع الفائدة 2%، لذلك يوضح دوت الخليج حقيقة طرح البنك الأهلي المصري NBE شهادة ادخار بعائد 20% أو أعلى.
البنك الأهلي المصري NBE
أكد البنك الأهلي المصري أنه لا نية لطرح أي شهادات جديدة بعائد أعلى من 18% في الوقت الحالي.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، إن المصري سيستمر في بيع شهادة الادخار بنسبة 18% لأجل عام بدون أي تعديل عليها.
شهادة الـ 18 % من البنك الأهلي المصري
- مدتها سنة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء.
- الحد الأدنى لإصدار الشهادة ألف جنيه ومضاعفتها.
- تتاح الشهادة بالجنيه المصري.
- يصرف العائد شهريًا.
- تتاح الشهادة من خلال الإنترنت البنكي "الأهلي موبايل " - مركز الخدمة الهاتفية – فروع البنك الأهلي المصري.
- يجوز الاقتراض بضمانها بهامش 2% فوق سعر العائد.
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