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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /699372/طرح-البنك-الأهلي-المصري-NBE-شهادة-ادخار-بعائد-20-حقيقة-أم-شائعة

بعد قرار البنك المركزي المصري مازال شغل ذهن المواطنين الحديث عن طرح البنك الأهلي المصري NBE شهادة ادخار بعائد 20% أو زيادة شهادة الـ 18% من البنك الأهلي المصري بناءً على على قرار رفع الفائدة 2%، لذلك يوضح دوت الخليج حقيقة طرح البنك الأهلي المصري NBE شهادة ادخار بعائد 20% أو أعلى.

البنك الأهلي المصري NBE

أكد البنك الأهلي المصري أنه لا نية لطرح أي شهادات جديدة بعائد أعلى من 18% في الوقت الحالي.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، إن المصري سيستمر في بيع شهادة الادخار بنسبة 18% لأجل عام بدون أي تعديل عليها.

شهادة الـ 18 % من البنك الأهلي المصري