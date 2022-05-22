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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /699368/يلا-روح-سميرة-سعيد-تستعد-لطرح-أحدث-أغانيها

دوت الخليج يرصد موعد طرح أحدث أغاني سميرة سعيد.

أغنية يلا روح

تعاونت سميرة في الأغنية من كلمات الشاعر محمد المرضي وبو عمر الحكيم ، ألحان عادل خياط ، بو عمر حكيم ، بو عمر مهدي ، المدير الإبداعي نضال هاني ، ميكس وماستر ستيف.

سميرة سعيد تنعي سمير صبري

على الصعيد الآخر، عبرت سميرة سعيد عن حزنها لرحيل سمير صبري وكتبت عبر تويتر "‏‏‏رحم الله سمير صبري.. عرفته إنساناً محباً، معطاءً، مقبلاً على الحياة.. سوف نفتقده".

سميرة سعيد تهنئ أصالة بعيد ميلادها

وهنأت الفنانة الكبيرة سميرة سعيد، الفنانة أصالة نصرى، بعيد ميلادها، والذى احتفلت به قبل يومين، وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر:"صولا حبيبتي كل سنة وانتِ طيبة..بتمنى لك في كل سنة نجاح أكبر، تألق أكثر وأهم منهم راحة البال.. وحشتيني".

قالت الفنانة سميرة سعيد إن التغيير سنة الحياة وطوال الوقت نحتاج للتغيير وفتح آفاق فكرية وإبداعية لكي نستمر وكل زمن وله تطوره ومذاقه المختلف

وأضافت، في حوارها مع الإعلامي داؤود الشريان، في برنامج مع الشريان على قناة «mbc مصر»: «أنا صاحبة فكر متفتح على الشباب دائمًا قبل أن أتزوج وأنجب بالمناسبة، وعندما كبر ابني بدأت في التعرف عن اللون المفضل الذي يحب أن يسمعه في الموسيقى هو وأصدقاؤه، وطوال الوقت أركز وأبحث عن الهوى الفني متجه إلى أين».

وتابعت: «من يهوون سماع الموسيقى هم الشباب غير المتزوجين وهم مرتبطون بأعباء لها علاقة بالأسرة، وتحديدًا من سن 16 إلى 25 عاماً، فهم جيل متفتح على الحياة بشكل عام».

خضعت النجمة المغربية سميرة سعيد لأحدث جلسة تصوير جديدة لصالح مجلة Vogue Arabia، وذلك بالتزامن مع إطلاقها أولى أغنياتها باللهجة المغربية بعد توقف دام ثمانية أعوام.

ومع بداية شهر مايو احتفلت فوج العربية بعودة سمير سعيد، بخضوعها جلسة تصوير جديدة، متألقة بعدة إطلالات جميلة حملت توقيع مصممون الأزياء، منهم نيكولا جبران، وجورج حبيقة، وتوفيق الحسن تناغمت مع احدث صيحات الموضة 2022 بلمسات من بساطة وكلاسيكية الماضي العتيق، من أختيار خبيرة الموضة ياسمين عيسى.