الأرصاد: طقس الغد حار نهارا لطيف ليلا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 08:22 مساءً - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف على معظم الأنحاء، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 31 20

الإسكندرية 26 18

وادى النطرون 28 18

طنطا 30 19

شبين الكوم 31 20

دمنهور 28 19

بلطيم 26 18

مطروح 23 17

السلوم 28 17

سيوة 32 18

بورسعيد 26 18

دمياط 26 17

الزقازيق 31 20

المنصورة 30 19

الإسماعيلية 32 18

السويس 31 19

العريش 28 17

رفح 27 17

رأس سدر 32 18

نخل 30 15

نويبع 32 21

طابا 31 20

كاترين 25 14

الطور 31 23

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 32 23

مرسى علم 32 24

الفيوم 31 18

بني سويف 31 18

المنيا 32 19

أسيوط 32 19

سوهاج 33 20

قنا 34 22

الأقصر 35 22

أسوان 36 23

إدفو 36 22

أبوسمبل 35 23

الوادى الجديد 35 23

شلاتين 33 24

أبو رماد 32 25

حلايب 31 26

رأس حدربة 31 26