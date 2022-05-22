غدا.. تحديد موعد إجراء القرعة الإلكترونية للحج السياحي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 08:22 مساءً - كشف أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه سيتم غدا عقد اجتماع موعد إجراء القرعة الإلكترونية للحج السياحي الذي كان مقررا له في 25 مايو بعد مد تسجيل أسماء المواطنين حتى يوم الغد.

وأضاف إبراهيم على هامش اجتماع غرفة شركات السياحة لمناقشة موسم العمرة المنقضي وعمل البوابة المصرية للعمرة، أن أعداد الشركات التي تقدمت حتى الآن لتنفيذ موسم الحج السياحي نحو 1538 شركة وسيتم غلق باب التسجيل أمام الشركات في تمام الساعة الخامسة مساء من يوم الغد.

وشدد على أن البوابة المصرية للعمرة لا تمنع سفر أي مواطن إنما تضمن التنظيم المتميز لرحلة العمرة، مؤكدا أن البوابة المصرية للعمرة تأتي تتويجا لجهد بدأه القطاع السياحي الرسمي والخاص قبل أكثر من عشر سنوات لميكنة إجراءات العمرة، كما أنها تتواكب تماما مع التطوير السعودي لميكنة إجراءات الحج والعمرة.