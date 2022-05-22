احتفال دير الأنبا باخوميوس بأسوان بعيد شفيعه (صورة)

جدة - نرمين السيد - بدأت الاحتفالات بصلاة العشية، التى صلاها الأنبا باخوم، أسقف سوهاج، والنائب البابوى لإيبارشية أسوان والدير، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، وشاركهما مجمع الآباء الرهبان وبعض الآباء الكهنة.

وتولى نيافة الأنبا باخوم صلاة قداس العيد الموافق الأحد الرابع من الخمسين المقدسة، وشاركه نيافة الأنبا يواقيم والآباء الرهبان، وعقب صلاة الصلح أقيمت صلوات رسامة الراهب القس أرسانيوس الباخومى، قمصا تمهيدًا لرسامته أسقفا وريس للدير فى يونيو المقبل.

يذكر أنه تم الاعتراف بدير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، ديرًا رهبانيًا عامرًا يوم 26 مارس 1980.