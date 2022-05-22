المستندات المطلوبة من الفائزين بحج الجمعيات الأهلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، اليوم الأحد، نتيجة القرعة العلنية الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية.





وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم - أنه ينبغى أن يقوم المواطنين المرشحين للفوز بفرصة الحج بتوفير عدة مستندات لاستكمال إجراءات اختيارهم، وهى قسيمة إيداع بمبلغ 87000 جنيه فى أحد البنوك الآتية: "بنك مصر - البنك الأهلى - بنك القاهرة أو البريد المصرى"، شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لاداء مناسك الحج نهائيا، واستخراج شهادة QR-CODE تثبت الحصول على اللقاح.

كما يشترط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات فيروس كورونا المعتمدة من وزارة الصحة السعودية، جرعتين من أى من "فايزر – مودرنا - استرازينيكا – ساينوفارم – ساينوفاك – سبوتنيك – كوفوفاكس - كوفاكسين - نوفاكسوفيد" أو جرعة واحدة من جونسون، ويشترط تقديم نتيجة فحص سلبى PCR لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة العربية السعودية، إلى جانب إحضار شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات "لقاح الانفلونزا الموسمية واللقاح الرباعى ACYW 135 لقاح الحمى الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات"، والحصول على جرعة من لقاح شلل الأطفال المعطل IPV بمدة لا تقل عن 4 أسابيع ولا تزيد عن 12 شهر.

وتتضمن المستندات الواجب توفير، تقرير طبى معتمد ومختوم "صورة دم كاملة – تحليل وظائف كبد وكلى – أشعة عادية على الصدر من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وشهادة طبية من مستشفى حكومى معتمدة بخاتم النسر، بالإضافة إلى أصل جواز سفر صالح لمدة عام من تاريخ 11/5/2022 وعدد 2 صورة من جواز السفر أول صفحة فقط، و10 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس "4 × 6" 80% من مساحة الوجه داخل مظروف، وصحيفة الحالة الجنائية مميكنة وموضح بها الغرض السفر لآداء فريضة الحج، و2 صورة من بطاقة الرقم القومى مقاس كبير 100%، وبيان الموقف التجنيدى لمن هم فى سن التجنيد.