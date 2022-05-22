القائم بأعمال وزير الصحة يبحث التعاون مع المركز الإفريقى لمكافحة الأوبئة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش مع الدكتور أحمد أوما، أوجه التعاون بين المركز المصرى للتحكم والسيطرة على الأمراض "Egypt CDC" والمركز الإفريقى لمكافحة الأمراض والأوبئة.
وأضاف عبدالغفار، أن اللقاء تضمن بحث مستجدات تنفيذ مشروع تدريب الفرق المصرية فى 6 محافظات بهدف تسريع وصول لقاحات كورونا للمواطنين، بدعم من المركز الإفريقى لمكافحة الأمراض والأوبئة، وبالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولى "KOICA"، على أن يتم التوسع فى التدريب ليشمل محافظات أخرى فى جمهورية مصر العربية، بعد نجاح المرحلة الأولى من المشروع.
ولفت إلى أن استعرض مستجدات الموقف الحالى من استضافة مصر للمقر الإقليمى المعاون لدول شمال إفريقيا "RCC" التابع لمركز الإفريقى لمكافحة الأمراض والأوبئة.
ومن جانبه، استعرض الدكتور أحمد أوما الرؤية الخاصة بعمل ACDC خلال الفترة المقبلة، معربا عن تطلعه لتعميم الاستفادة من تجربة مصر الناجحة فى القضاء على التهاب الكبدى الوبائى سى.
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