عاجل- تأجيل موعد إجراء قرعة الحج السياحى (الفرادى والمجاملات)

جدة - نرمين السيد - وأكد إبراهيم، فى تصريح له، اليوم الأحد، أن أصحاب تأشيرات "حج الفرادى" أو "المجاملات" ملزمين بالتوجه إلى إحدى شركات السياحة من أجل التعاقد على برنامج الرحلة لأداء مناسك الحج، خصوصا وأن شركات السياحة هى التى ستقوم بتنفيذ تأشيرات المجاملة.

وقال: "وزارة السياحة والآثار أعلنت مد تسجيل أسماء المواطنين الراغبين فى التقدم لأداء فريضة الحج السياحى من خلال الشركات السياحية حتى غد الاثنين الموافق 23 مايو الجارى بدلا من يوم الجمعة الموافق 20 مايو الجارى، وهو الأمر الذى أدى إلى تأجيل إجراء القرعة عن موعدها"، مشيرًا إلى أن الموعد الجديد سيتحدد غدًا عقب انتهاء موعد تسجيل المواطنين.

وأضاف أن عدد الشركات التى تقدمت للعمل بموسم الحج هذا العام وصل حتى الآن إلى 1538 شركة سياحية.

وكانت وزارة السياحة والآثار، أعلنت استحداث خدمة إلكترونية جديدة عبر الموقع الإلكترونى لخدمات الإدارة المركزية لشركات السياحية بالوزارة "trans.hajj.gov.eg"، لتمكن المواطنين المتقدمين لأداء فريضة للحج السياحى من الاستعلام عن بيانات التسجيل الخاصة بهم، والتأكد من قيام الشركة التى تقدموا إليها بتسجيل أسمائهم من عدمه.

ويأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على تقديم جميع أوجه الدعم للمواطن، لمعرفة حقوقه وإطلاعه على بنود برنامج الحج المتفق عليه مع شركة السياحة ونوع البرنامج سواء اقتصادى أو خمس نجوم.