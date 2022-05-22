لمكافحة التحرش.. «قومى المرأة» يطلق سلسلة فيديوهات تفاعلية

جدة - نرمين السيد - يطلق المجلس القومى للمرأة، سلسلة فيديوهات تفاعلية حول سبل مكافحة التحرش فى الأماكن العامة بعنوان "كن المنقذ فى قصة غيرك"، وذلك عبر منصته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".





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