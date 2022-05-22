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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /699369/صلاح-وشريكه-الفرعون-المصري-يتقاسم-لقب-هدافي-الدوري-الإنجليزي-مع-سون-بـ-23-هدفا

نجح محمد صلاح في تحقيق لقب هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بعد أن أحرز 23 هدفًا خلال نسخة الدوري هذا الموسم، والتي انتهت منافساتها اليوم، بفوز مانشيستر سيتي باللقب.وتقاسم محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مع لاعب توتنهام هيونج سون مي، بإحرازهما 23 هدفًا.

دوت الخليج

يشار إلى أن محمد صلاح حصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي 2018 برصيد 32 هدفا، ثم في 2019 بـ22 هدفا، بالتساوي مع السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير إيميريك أوباميانج، إلا أنه لم يستطع تحقيق اللقب في نسخة 2020- 2021.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وينشر موقع دوت الخليج هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء البطولة:

سون هيونج مين – توتنهام 23 هدفًا.

محمد صلاح - ليفربول 23 هدفًا.

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد، 18 هدفًا.

هاري كين - توتنهام 17 هدفًا.

كيفين دي بروين - مانشستر سيتي 15 هدفًا.

ساديو ماني – ليفربول 16 هدفًا. دييجو جوتا – ليفربول - 15 هدفًا.

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 14 هدفًا.

ويلفريد زاها - كريستال بالاس 14 هدفًا.

رحيم ستيرلينج - مانشستر سيتي، 13 هدفًا.

إيفان توني - برينتفورد، 12 هدفًا.

جارود بوين - وست هام، 12 هدفًا.

ماديسون - ليستر سيتي، 12 هدفًا.

رياض محرز - مانشستر سيتي 11 هدفًا.

بوكايو ساكا - آرسنال 11 هدفًا.

ماسون مونت - تشيلسي 11 هدفًا.

ساكا، آرسنال - 11 هدفًا.

كما أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزي، أمس، السبت ، عن تتويج البلجيكى كيفين دى بروين بجائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022.

وقامت صفحة رابطة المحترفين الإنجليزي، بالنشر على موقعها الرسمي عبر تويتر، معلنة فوز دى بروين بعد منافسه مع محمد صلاح وألكسندر أرنولد ثنائي ليفربول، وفيل فودين لاعب مانشستر سيتي، وديكلان رايس لاعب وست هام، وكونور جالاجر لاعب كريستال بالاس.

وحسم فريق مانشيستر سيتي اللقب لصالحه، وذلك عقب تغلبه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين على فريق أستون فيلا، ليرفع رصيده إلى 93 نقطة، متفوقًا على ليفربول الذي حصد 92 نقطة.

وتقدم أستون فيلا على ما نشيستر سيتي بهدفين مقابل لا شيئ، عن طريق ماتي كاش وفيلبي كوتونيو، إلا أن “السيتيزنس” عاد مجددًا رافضا ضياع لقب الدوري، عن طريق جوندوحان وردريجو.

وتقدم وليفرهامبتون في الدقيقة 3 عن طريق بيدرو نيتو، فيما أحرز ساديو مانى لاعب فريق ليفربول، الهدف الأول فى شباك نظيره وولفرهامبتون، فى الدقيقة 24، وأحرز محمد صلاح هدف التقدم للحمر في الدقيقة 83 وربرتسون في الدقيقة 89.

السيتي يتوج بطلا للدوري الإنجليزي

وبهذا، يحصد فريق مانشيستر سيتي لقب بطولة الدوري الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه، فيما حصل على وصافة الدوري في 6 مناسبات سابقة. فيما حصد فريق ليفربول، الذي خسر اللقب اليوم، بطولة الدوري الإنلجيزي في 19 مناسبة.

كما أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزي، أمس، الأحد، عن تتويج البلجيكى كيفين دى بروين بجائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022.