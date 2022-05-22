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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /699361/طلال-أبو-غزالة-في-صالون-التنسيقية-زوكربيرغ-يستطيع-عزل-رئيس-أمريكا-من-المحيط-المعرفي

قال الدكتور طلال أبو غزالة، الخبير الاقتصادي العالمى، رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبو غزاله العالمية، أن مارك زوكربيرغ مؤسس موقع فيس بوك، انسان لا يملك منصب حكومي او سياسي ولكنه يستطيع ان يعزل رئيس جمهورية أعظم دولة في العالم " امريكا" من المحيط المعرفي، ولكن هذا خلل يتسبب في الحكومات.

دوت الخليج

طلال أبو غزالة: زوكربيرغ يستطيع عزل رئيس أمريكا من المحيط المعرفي

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بصالون التنسيقية بعنوان "مستقبل الاقتصاد المصرى"، مضيفا: الاختراعات ليس من نبع الدولة، ولكنها ناتجه عن المخترعين أنفسهم ".

ونوه الخبير الاقتصادي العالمى، أن أيلون ماسك أغلى رجل في العالم، ومؤسس "سبيس إكس" و"تسلا" يقوم دونالد ترامب بنفسه بطلب الاجتماع معه للتباحث.

قال الدكتور طلال أبو غزالة، الخبير الاقتصادي العالمي، رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبو غزاله العالمية، أن أكبر خطر تواجهه البشرية هو خطر التغير المناخي.

وتابع أنه تم عقد 27 قمة مناخية لبحث المناح ، ولم ينفذ منها اي قرار حتى الان، منوها في عام 2050 إذا لم يتواجد حلول سوف يكون هناك خطر على استمرار البشرية.

ونوه الخبير الاقتصادي العالمي، أن الحرب الروسية الأوكرانية لن تنتهي إلا عند وصول الطرفين لمرحلة الإنهاء معقبا:" معنىى الإنهاء هو انهاك كل منهما الأخر".

واستطرد الدكتور طلال أبو غزالة، أن الوضع سيستمر للأسوأ إلى أن تتوقف الحرب بانهاك الأطراف المشاركة" روسيا وأوكرانيا" وهذا الأمرليس بالصعب.

واختتم أبو غزاله، حديثه مبينا، أن على الجميع من خلال هذه الحرب الاستعداد ووضع خطط، قائلا:" على كل دولة وضع خطط للاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء وتقنية المعلومات أما الباقي فهي أمور قابلة للاستغناء .