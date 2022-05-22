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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /699306/طاقة-النواب-تناقش-ربط-الموازنة-العامة-وخطة-التنمية-الاقتصادية-لوزارة-الكهرباء-صور

عقدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة مشروعا قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 (فيما يخص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئات التابعة لها).

دوت الخليج طاقة النواب تناقش ربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية لوزارة الكهرباء وجاءت الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء، كالتالي: -ديوان عام الوزارة. -هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. -هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. -هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء. -جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

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