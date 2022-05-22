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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /699298/ياسمين-صبري-بإطلالة-أنيقة-في-مهرجان-كان-السينمائي-صور

سافرت الفنانة ياسمين صبري مساء أمس لفرنسا للمشاركة في فاعليات مهرجان كان السينمائي في دورته 75 الذي انطلق حفل افتتاحه مساء يوم الثلاثاء الماضي.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير إطلالة ياسمين صبري في مهرجان كان

وظهرت الفنان. ياسمين صبري في المهرجان بإطلالة أنيقة للغاية كعادتها، إذ أطلت بفستان من اللون الفضي الامع مفتوح من الصدر والأكتاف، وابرز الفستان ملامح أنوثتها الطاغية.

هذا وتستعد الفنانة ياسمين صبري لبدء تصوير فيلمها الجديد “صقر المحروسة” التي تخوض بطولته بجانب الفنان أحمد عز لأول مرة في عالم السينما، وذلك بداية من شهر يوليو الجاري.

فيلم صفر المحروسة لياسمين صبري

وتجسد الفنانة ياسمين صبري خلال أحداث العمل، فتاة تقع في حب أحمد عز ويجمعهم قصة شيقة وممتعة يرصدها أحداث العمل، وينتمي الفيلم إلى الأعمال التاريخية فهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

بينما يجسد خلاله الفنان أحمد عز شخصية فارس من العصر الإسلامي، ويحاكي العمل إحدى الشخصيات الإسلامية المعروفة وسيتضمن الفيلم مجموعة من مشاهد المعارك الحربية بالاستعانة بمصممى معارك عالميين.

مهرجان كان السينمائي 2022

هذا وانطلقت فاعليات مهرجان كان السينمائي الدولي في النسخة الخامسة والسبعين والمقامة في الفترة من 17 إلى 28 مايو الجاري من يوم الثلاثاء الماضي ، وذلك بقصر المهرجان علي ساحل كان، بحضور نجوم الفن من أكثر من دولة.

ورأس لجنة تحكيم مسابقة مهرجان كان الممثل وصانع الأفلام الفرنسي فينسينت ليندون، وضمت اللجنة كل من الممثلة الهندية الشهيرة ديبيكا بادكون، والمخرج الإيراني أصغر فرهادي، إلى جانب كل من الممثلة الإنجليزية ريبيكا هول، والممثلة السويدية نومي رابيس، وزميلتهما الإيطالية جاسمين ترينكا، المخرج الفرنسي لادج لي، والأمريكي جيف نيكولاس، والمخرج النرويجي خواكيم ترايير.

وشهد حفل الافتتاح توافد العديد من النجمات بإطلالات براقة وربما غريبة على السجادة الحمراء، من بينها المغنية البريطانية تاليا ستورم التي ظهرت بإطلالة وصفت بالغريبة حيث كانت مرتدية فستان يتضمن ألوانا كثيرة وبه فيونكة على الخصر، وكذلك إطلالة الفنانة التركية مريم أوزرلي التي ظهرت مرتدية فستان بتصميم أشبه بالجناحات باللونين الأخضر والموف.