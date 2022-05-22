إفريقية النواب تتابع خطة عمل وزارة الأوقاف فيما يخص الشأن الأفريقي..صور

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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /699297/إفريقية-النواب-تتابع-خطة-عمل-وزارة-الأوقاف-فيما-يخص-الشأن-الأفريقيصور

ناقشت لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب الدكتور شريف الجبلي، خطة عمل وزارة الأوقاف، وما تم إنجازه من توصيات اللجنة في دور الانعقاد السابق فيما يخص الشأن الأفريقي.

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