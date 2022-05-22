القوى العاملة تبدأ مناقشة أزمة المعاش المبكر..وممثل الأغلبية«نستهدف تعديل تشريعى لإنقاذ مُتضررى كورونا وعمال الشركات المُصفاه»..«فيديو وصور»

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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /699295/القوى-العاملة-تبدأ-مناقشة-أزمة-المعاش-المبكروممثل-الأغلبيةنستهدف-تعديل-تشريعى-لإنقاذ-متضررى-كورونا-وعمال-الشركات-المصفاهفيديو-وصور

بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، بشأن الإجراءات التي قامت بها كل من وزارة القوى اللعاملة، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة المالية، لحل مشكلة المعاش المبكر لبعض العاملين الذين تقدموا بطلبات للمعاش المبكر في ظل قانون التأمينات القديم (رقم 79 لسنة 1975) وصدرت الموافقة لهم بعد العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث أدى ذلك إلى وقف صرف مستحقاتهم المالية، فضلًا عن عدم استفادتهم من المميزات الموجودة في القانون الجديد.

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جاء ذلك بحضور النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، ومقدم طلب الإحاطة، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ وممثلي بعض الأحزاب.

وقال النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، ومقدم طلب الإحاطة، أنه من خلال هذا الطلب يهمه فئتين محددين، خاصة أنه لن يدافع عن أى محاولة من محاولات التحايل، أو سد ثغرة،حيث محاولة البعض استغلال الثغرات بين القوانين، ولا أيضا عن شخص يحاول البحث عن المعاش المبكر من أجل الراحة، مشيرا إلى أن الحالة الأخيرة قد ندافع عنها فى وقت ليس هو الوقت الحالى حيث أزمة إقتصادية وظروف أفضل من ذلك، ولكن ما يشغله هو الفئة التى تضررت جراء أزمة كورونا والفئة الثانية هى من صدر قرار بشأن تصفية شركاتهم رغم أنى لست ضد تصفية الشركات لأنه فى أحيان كثيرة يكون له مبرر منطقى، ولكن العامل ليس له ذنب.

القوى العاملة تبدأ مناقشة أزمة المعاش المبكر..وممثل الأغلبية«نستهدف تعديل تشريعى لإنقاذ مُتضررى كورونا وعمال الشركات المُصفاه»

وأكد على أنه من أجل مساعدة هذين الفئتين لابد أن يتم توفير البيانات اللازمة، ومن السهل الوصل لها من خلال هيئة التأمينات، والأمر الثانى هو تعديل تشريعى وهذا دورنا فى البرلمان أن نساعد الحكومة فى ذلك، مشيرا إلى أن هذين الفئتين هما ما يشغلانه وهناك فئات أخرى تستحق ولكن قد ننظر فى أمرهم مع تحسن الأوضاع والظروف ولكن هذين الفئتين يحتاجان حل عاجل، مشيرا إلى أنه الأهم فى الحل هو أن يكون فيه أمل بالحل، متمنيا أن يكون من ضمن توصيات اللجنة تشكيل لجنة ما بين وزارة القوى العاملة وهيئة التأمينات والنواب أصحاب الخبرة من أجل الوصول إلى تعديل تشريعى يصب فى طريق الحل، وهو مايدعم جهود الحياة الكريمة.

القوى العاملة تبدأ مناقشة أزمة المعاش المبكر..وممثل الأغلبية«نستهدف تعديل تشريعى لإنقاذ مُتضررى كورونا وعمال الشركات المُصفاه»