ترتيب الدوري الفرنسي 2022

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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - حقق فريق باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي مساء أمس السبت منافسات لموسم 2021-2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان 86 نقطة

أولمبيك مارسيليا 71 نقطة

موناكو 69 نقطة

رين 66 نقطة

نيس 66 نقطة

ستراسبورغ 63 مقطة

أولمبيك ليون 61 نقطة

نانت 55 نقطة

ليل 55 نقطة

بريست 48 نقطة

ريمس 46 نقطة

مونبلييه 43 نقطة

أنجيه 41 نقطة

تروا 38 نقطة

لوريان 36 نقطة

كليرمونت36 نقطة

سانت إتيان 32 نقطة

ميتز 31 نقطة

بوردو 31 نقطة.

موناكو يقسو على باريس بثلاثية نظيفة بالدوري الفرنسي

افتتح وسام بن بدر الهدف الأول في المباراة بشباك دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان، في الدقيقة الـ 25 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من يوسف فوفانا ليقابلها وسام بن يدر بتسديدة بطريقة فنية رائعة بالقدم اليسرى لتسكن الشباك.

سجل كيفين فولان الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 68 من عمر اللقاء، من خلال تمريرة طولية إلى وسام بن يدر يمين منطقة الجزاء ليمررها إلى الجناح الأيمن الذي أرسل عرضية أرضية لكيفين فولاند الذي سدد الكرة في شباك سان جيرمان.

اختتم وسام بن بدر الهدف الثالث لفريقه والثاني له في اللقاء، في الدقيقة الـ 84 من عمر اللقاء، من خلال تسديدة قوية أرضية من علامة الجزاء لصالح فريق موناكو عن طريق وسام بن يدر لكن تصدى لها حارس مرمى باريس سان جيرمان لكنها سكنت الشباك.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام موناكو

حراسة المرمى : دوناروما

خط الدفاع : أشرف حكيمي - ماركينيوس - كيمبيمبي - مينديز.

خط الوسط : دانيلو - بارديس - ماركو فيراتي - فينالدوم.

خط الهجوم: نيمار دا سليفا - كيليان مبابي.

الجدير بالذكر أن كان سقط ريال مدريد بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 بدوري الأبطال، والتي حسمها كيليان مبابي مهاجم باريس بهدف في الدقائق الأخيرة.

وصل باريس سان جيرمان أصحاب الأرض الضغط طوال أحداث الشوط الأول، فيما أعتمد ريال مدريد الضيف على الهجمات المرتده، ولكن في الدقائق الأخيرة حاول الفريق الملكي أن يعود لفرض سيطرته على الكرة، ولكن الباريسي لم يترك له أي مسافات.