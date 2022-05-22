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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /699291/عميل-البنك-العربي-الأفريقي-يعلق-سيىء-لأقصي-درجة

انتقد عميل البنك العربي الأفريقي الدولي أداء المصرف ومستوي تعامل خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي في تلبية الخدمات التي يحتاجونه، ويرصد دوت الخليج شكاوي عملاء البنك العربي الأفريقي في السطور القادمة.

شكاوي عملاء البنك العربي الأفريقي

قال أحد عملاء البنك العربي الأفريقي عبر صفحة المصرف الرسمية على موقع "فيسبوك"، : "بنك سيئ إلى أقصى درجة وخدمة العملاء عقيمة لا تستطيع ان تقدم أى خدمة وكل مشكلة تقول أذهب إلى الفرع".

وأضاف : "الإيداع من الماكينة قليل لا يتناسب مع حجم تعامل الشركات".

وتابع: "أنا نادم بالفعل على فتح حساب عندكم ولا أنصح أحد أبدا بالتعامل معكم".

خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي

رد موظف خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي على العميل قائلاً: "نأسف جدا لسماع ذلك ونعتذر عن عدم حصول حضرتك على مستوى الخدمة المطلوبة وبرجاء اعطائنا فرصة للمساعدة، نثق في تفهمكم وتقديركم وننتظر مزيد من المعلومات، برجاء ارسال تفاصيل للتحقيق فيها والتواصل مع سيادتكم على [email protected]".