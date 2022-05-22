محافظ أسيوط يتفقد لجنتي مدرستي الوحدة العربية ودرية الحسيني للاطمئنان على امتحانات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 04:25 مساءً - تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لجنتي مدرستي الوحدة العربية الابتدائية المشتركة ودرية الحسيني الابتدائية للاطمئنان على امتحانات الفصل الدراسى الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 التي بدأت أمس "السبت" وفقا لـجداول الامتحانات المعتمدة والقواعد المنظمة لسير أعمال الامتحانات .... جاء ذلك بحضور محمد ابراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية بالمحافظة وأيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط ومروان إبراهيم نائب رئيس حي شرق.

حيث اطمأن المحافظ على توافر كافة سبل الراحة للطلاب لتأدية امتحاناتهم مشدداً على ضرورة تحقيق الانضباط والهدوء للطلاب ومواجهة أي حالات غش داخل اللجان متمنياً لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة النجاح والتوفيق.

وأوضح محافظ أسيوط أن إجمالي أعداد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الاعدادية العامة قد بلغ 84 ألف و813 طالب وطالبة بعدد 406 لجنة بموزعة على قرى ومراكز المحافظة و9650 طالب وطالبة فى الإعدادية المهنية موزعين على 47 لجنة على مستوى المحافظة حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحاني اللغة الأجنبية والحاسب الآلي لافتاً إلى ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية المختلفة بينها مديرية الصحة من أجل توفير الرعاية الصحية للطلاب والجو المناسب لأداء الامتحانات وتزويد جميع اللجان بالإضاءة الجيدة والتأكيد على موجهي العموم للمواد الدراسية المختلفة بأن تكون جميع أسئلة الامتحانات مطبوعة بالكمبيوتر وبخط واضح ومن الكتاب المدرسي ومعظمها اختيارية ومباشرة ووفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

وأوضح محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إنه تم التنسيق مع الإدارات التعليمية بالمراكز لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن أبناؤنا الطلاب من أداء الإمتحانات في هدوء ودون شكاوى بكل سهولة ويسر لافتاً إلى متابعته الميدانية للجان الامتحانات وبعض مراكز توزيع الاسئلة بالادارات التعليمية فضلاً عن تكثيف لجان المتابعة وفقاً لتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مضيفاً أن غرفة العمليات الخاصة بمتابعة الامتحانات من المحافظة ومديرية التربية والتعليم لم تتلق أي شكاوى أو معوقات في أي لجنة من اللجان حيث بدأ العمل بها جميعا في الوقت المحدد وأن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.